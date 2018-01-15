Эрдоган угрожает "сокрушить поддерживаемую США армию террора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал создаваемые при поддержке коалиции под предводительством США отряды пограничной охраны из сирийских ополченцев "армией террора".

В понедельник, 15 января, он пообещал разгромить эти группировки еще до их формирования, как пишет DW.

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По словам Эрдогана, вооруженные силы Турции подготовились к операции против контролируемой курдскими отрядами региона Африн на севере Сирии и города Манбидж. Это обязанность правительства - "сокрушить террористическую силу еще до ее рождения", - цитирует президента Турции агентство новостей AP.

Коалиция под руководством США накануне заявила, что будет помогать около 30 тысячам бойцов, которые должны охранять государственную границу Сирии на тех участках, которые подконтрольны сирийским курдам. Ожидают, что примерно половину этих пограничников будут составлять бойцы "Демократических сил Сирии". Сейчас это формирование контролирует примерно 25 процентов территории Сирии.