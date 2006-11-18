Сенат США объявил о поддержке вступления в НАТО Грузии и Украины

Сенат США принял законопроект о поддержке вступления Грузии и Украины в члены НАТО.

Как сообщили РИА Новости в секретариате палаты, законопроект под названием "Акт 2006 года о консолидации свободы в НАТО" принят сенатом единогласно.

В документе говорится о необходимости принятия в члены НАТО Грузии, Албании, Хорватии и Македонии, а также о готовности США поддержать вступление в НАТО Украины, если этого захочет украинская сторона.

"При условии продолжения с их стороны демократических, оборонных и экономических реформ, а также их способности и желания отвечать требованиям по ответственности членства в НАТО конгресс США призывает осуществить своевременный прием Албании, Хорватии, Грузии и Македонии в НАТО для продвижения безопасности и стабильности в Европе", - говорится в законопроекте.

"Конгресс США подтверждает, что он готов рассмотреть и при выполнении соответствующих условий поддержать усилия Украины по вступлению в НАТО в случае, если Украина примет решение о вступлении в члены Альянса", - указывается в документе.

В нем предусмотрено выделение в 2007 финансовом году средств из федерального бюджета США на "содействие в области безопасности" для подготовки к вступлению в НАТО для Грузии в размере $10 миллионов, Албании - $3,2 миллиона, Хорватии - $3 миллиона и Македонии - $3,6 миллиона.

Авторами принятого законопроекта является группа сенаторов во главе с лидером сенатского большинства, сенатором-республиканцем Биллом Фристом.

Инициативу Фриста поддержал ряд сенаторов, в частности, председатель сенатского комитета по иностранным делам сенатор-республиканец Ричард Лугар и сенатор-республиканец Джон Маккейн, который планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2008 года.

"Я верю, что предстоящее членство Албании, Хорватии, Грузии и Македонии в НАТО будет успехом для Европы, НАТО и США, так как это расширит зону мира и безопасности", - говорится в заявлени Лугара, сделанном им в связи с принятием законопроекта.

РИА "Новости"