Число погибших в аварии автобуса в Перу возросло до 51 человека

Число погибших в результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы достигло 51 человека, сообщает Новое время.

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Как отмечается, спасатели достали из автобуса, разбившегося тела всех погибших.

Согласно сообщению, в аварии выжили шесть человек, их доставили в больницы. По словам одного из госпитализированных, он смог избежать гибели благодаря тому, что выпрыгнул из окна автобуса перед тем, как он упал в пропасть.

Ранее сообщалось, что жертвами падения автобуса в Перу стали 48 человек.

Напомним, за 70 километров от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как " Поворот дьявола, пассажирский автобус столкнулся с грузовой фурой. После удара автобус, в котором находились более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.