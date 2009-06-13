В столице Ирана отключена мобильная связь

В столице Ирана - Тегеране в субботу, 13 июня, была отключена мобильная связь, сообщает AFP со ссылкой на своих корреспондентов, находящихся на месте событий.

С 22:00 по местному времени перестали работать телефоны, подключенные к MCI - крупнейшему в стране сотовому оператору, принадлежащему государству. Корреспонденты AFP отмечают, что мобильная связь в Тегеране была отключена перед телеобращением Махмуда Ахмадинеджада, в ходе которого он объявил о победе на президентских выборах.

В Иране работают два национальных сотовых оператора - государственная компания MCI и Irancell, принадлежащая частным лицам.

13 июня после того, как Ахмадинеджад объявил о своей победе в первом туре выборов президента Ирана, в Тегеране начались беспорядки, которые наблюдатели оценивают как самые серьезные за последние 10 лет. В ходе разгона несанкционированных акций протеста полицейские применили резиновые дубинки. Корреспонденты зарубежных информагентств, находящиеся в Тегеране, также сообщили, что в разгоне демонстрантов были задействованы сотрудники спецслужб, переодетые в штатское.

Лента.ру