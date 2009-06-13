Буш-старший отметил 85-летний юбилей прыжком с парашютом

Экс-президент США Джордж БУШ-старший, отметив в пятницу свой 85-летний юбилей прыжком с парашютом, пообещал сделать то же самое на 90-летие.

"Было прекрасно провести этот день в воздухе", - сказал он журналистам сразу после мягкого приземления на лужайке перед епископальной церковью Святой Анны в Кеннебанкпорте (штат Мэн). В этом городке на берегу Атлантического океана расположено старое поместье БУШЕЙ, сообщает NEWSru.

По словам бывшего главы Белого дома, он решился выпрыгнуть из самолета с высоты 3,5 км по двум причинам: вновь испытать приятное возбуждение от свободного падения (со скоростью свыше 160 км в час) и показать, что и пожилые могут оставаться активными и получать удовольствие от жизни.

41-й президент США из соображений безопасности совершил не самостоятельный прыжок, а в "тандеме" - в связке с армейским парашютистом сержантом Майком ЭЛЛИОТТОМ.

Все большое семейство БУШЕЙ наблюдало за прыжком. К церкви Святой Анны приехали жена, два брата и сестра юбиляра, все пять его детей, включая 43-го президента Джорджа БУША-младшего, 15 внуков и внучек.

В 1997 году Дж.БУШ-старший - ему тогда было 73 года - удивил весь мир, совершив свой второй прыжок в жизни с парашютом. В первый раз ему пришлось это сделать в 1945 году, когда самолет-торпедоносец, на котором он воевал, попал под огонь японских зениток у одного из островов в Тихом океане.

Под куполом парашюта экс-президент отметил также свои 75-летие и 80-летие.