Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту в мечети

Силы безопасности Египта уничтожили 30 террористов в ходе начатой накануне на Синайском полуострове антитеррористической операции. Как передает kommersant.ru со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, боевики были уничтожены во время рейда в деревне Эр-Рисан в центре полуострова.

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Антитеррористическая операция под кодовым названием "Месть за мучеников" началась через несколько часов после совершенного вчера теракта в мечети в пригороде Эль-Ариша.

В результатет теракта по последним данным погибло 305 человек. Ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.