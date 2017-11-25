Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту в мечети

14:09, 25 ноября 2017
Мир
383 0

Антитеррористическая операция под кодовым названием "Месть за мучеников" началась через несколько часов после совершенного вчера теракта в мечети.

Иллюстрация REUTERS

Силы безопасности Египта уничтожили 30 террористов в ходе начатой накануне на Синайском полуострове антитеррористической операции. Как передает kommersant.ru со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, боевики были уничтожены во время рейда в деревне Эр-Рисан в центре полуострова.

Читайте такжеТеракт в Египте: количество погибших возросло до 305В настоящее время спецслужбы ищут тренировочные лагеря экстремистов, где велась подготовка к терактам.

Антитеррористическая операция под кодовым названием "Месть за мучеников" началась через несколько часов после совершенного вчера теракта в мечети в пригороде Эль-Ариша.

В результатет теракта по последним данным погибло 305 человек. Ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #теракт мечети египте#взрыв мечети египте#атака мечеть египте