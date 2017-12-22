Еще несколько стран хотят перенести посольства в Иерусалим - премьер Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еще несколько стран, помимо США, хотят перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом он сказал телеканалу CNN.

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«Мы сейчас ведем переговоры с несколькими странами, которые серьезно намереваются заявить то же, о чем заявили США, и перенести свои посольства в Иерусалим», — сказал Нетаньяху.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой не признает решение США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Перед голосованием в ГА ООН по этому вопросу Нетаньяху назвал организацию «домом лжи».