Премьер Израиля назвал ООН "домом лжецов"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал ООН за политику в отношении Израиля. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«ООН — это дом лжецов», — заявил глава израильского кабинета министров. По его словам, Иерусалим — столица Израиля вне зависимости от того, признает это ООН или нет.

«Для того, чтобы США официально признали Иерусалим нашей столицей, понадобилось 70 лет, и потребуется еще много лет, чтобы ООН сделала то же самое. Отношение к Израилю на самых разных континентах стремительно меняется, и это не может не сказаться и на ООН, но потребуется время», — заявил Нетаньяху.

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Он выразил надежду на то, что вслед за США другие страны также примут решение о переносе своих посольств в Иерусалим.

На 21 декабря назначено заседание экстренной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созванное в рамках формулы «Единство ради мира». Данная формула применяется, когда пять постоянных членов Совета безопасности ООН не могут договориться об урегулировании кризисной ситуации.

В этот же день постоянный представитель США при ООН Никки Хейли разослалаколлегам из ряда государств предупреждение о последствиях в случае неправильного голосования на Генеральной ассамблее Всемирной организации.

«Президент США Дональд Трамп будет внимательно следить за этим голосованием и просит представить отчет о тех странах, которые голосовали против нас. Мы примем к сведению каждый голос по данному вопросу», — говорится в письме, подлинность которого подтвердили дипломаты из четырех стран.