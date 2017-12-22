Британия после Brexit изменит цвет паспорта (фото)

После выхода из Европейского союза британские паспорта станут темно-синими вместо темно красных – этот цвет является обязательным для всех государств-членов ЕС.

Об этом заявил министр иммиграции Великобритании Брэндон Льюис, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Британские паспорта станут темно-синими начиная с октября 2019 года. После Brexit в марте 2019 года до октября паспорта будут выпускать в старом дизайне, но в них не будет упоминания о Евросоюзе.

"Выход из ЕС дает нам уникальную возможность восстановить национальную идентичность и создать для нас новую траекторию в мире. Вот почему я с радостью сообщаю, что британские паспорта вернутся к каноническому сине-золотому дизайну после того как мы покинем ЕС в 2019 году", - заявил Брэндон Льюис.

Британское правительство утверждает, что новый паспорт будет одним из самых безопасных в мире.