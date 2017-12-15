ЕС начинает вторую фазу переговоров по Brexit

Лидеры Европейского Союза в пятницу, 15 декабря, на саммите в Брюсселе дали формальное согласие на начало второй фазы переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС. Основными темами второй фазы будут переходный период и будущие торговые отношения между Великобританией и Евросоюзом, как сообщает DW.

"Лидеры ЕС согласились перейти ко второй фазе переговоров о Brexit", - написал в Twitter президент Европейского Совета Дональд Туск. Он также поздравил с этим решением британского премьера Терезу Мэй.

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По мнению лидеров ЕС, Великобритания достигла "значительного прогресса" в решении трех основных вопросов: прав граждан, финансовых обязательств Лондона и статуса ирландско-британского границы после марта 2019 года. Брюссель требовал от Великобритании четкой позиции по этим вопросам, как предпосылки перехода к следующей фазе переговоров.

Напомним, 13 декабря Европарламент поддержал начало следующей фазы переговоров относительно выхода Великобритании из состава ЕС. За это решение проголосовали 556 депутатов, против высказались 62 европарламентария. При этом в Европарламенте подчеркнули, что Великобритания должна "полностью и добросовестно" превратить соглашение о выходе из состава ЕС, достигнутое на прошлой неделе путем тяжелых переговоров с Брюсселем, на финальный договор о выходе.