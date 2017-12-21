В Каталонии сегодня проходят досрочные выборы в парламент (видео)

В Каталонии 21 декабря проходят досрочные выборы в региональный парламент, объявленные после отстранения правительства во главе с Карлесом Пучдемоном и роспуска депутатов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на La Vanguardia.

Избирательные участки в 947 муниципалитетах Каталонии будут открыты с 9:00 до 20:00. На выборах имеют право голоса 5,5 млн граждан, ожидается, что явка будет рекордно высокой и составит более 80%.

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Министерство внутренних дел Испании усилило меры безопасности в день выборов. На улицах городов будут находиться 12 000 сотрудников полиции и еще 3000 Гражданской гвардии. Кроме того, МВД готово привлечь еще 2000 сотрудников, если потребуется их вмешательство.

Каталонцы будут голосовать на региональных выборах сегодня уже в третий раз за последние пять лет с целью урегулирования кризиса с правительством Мадрида после проведения незаконного референдума о независимости.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум относительно независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% проголосовавших.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией, а премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента.

Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Руководителем правительства Каталонии временно назначена первый вице-премьер-министр Испании Сорайя Саэнс де Сантамария. Евросоюз и США заявили, что не признают независимость Каталонии.