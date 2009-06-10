В списке пассажиров лайнера Air France оказались имена террористов
17:55, 10 июня 2009Мир
13487 0
Простое совпадение?
Двое пассажиров потерпевшего крушение лайнера Air France были связаны с исламскими террористами. Французские спецслужбы установили данную связь в ходе составления полного списка погибших пассажиров самолета.
После крушения лайнера французские спецслужбы, вылетевшие в Бразилию, выяснили, что двое пассажиров злополучного рейса числились в списках радикальных мусульман, опасных для Франции.
Существует вероятность, что данная связь является простым совпадением, однако специалисты относятся к ней "очень серьезно", сообщили источники в спецслужбе, передает Sky News.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter