В списке пассажиров лайнера Air France оказались имена террористов

Двое пассажиров потерпевшего крушение лайнера Air France были связаны с исламскими террористами. Французские спецслужбы установили данную связь в ходе составления полного списка погибших пассажиров самолета.

После крушения лайнера французские спецслужбы, вылетевшие в Бразилию, выяснили, что двое пассажиров злополучного рейса числились в списках радикальных мусульман, опасных для Франции.

Существует вероятность, что данная связь является простым совпадением, однако специалисты относятся к ней "очень серьезно", сообщили источники в спецслужбе, передает Sky News.

РБК