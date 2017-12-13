США впервые за семь лет увеличат численность армии

Соединенные Штаты Америки в 2018 году впервые за семь лет увеличат число военнослужащих.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Радио Свобода. По его словам, американские военные также получат наибольшее увеличение зарплаты за последние годы. Трамп назвал это первым шагом на "пути полного восстановления военной мощи США".

12 декабря Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2018 финансовый год. Его поддержали обе палаты Конгресса США. Сумма расходов на нужды американской армии составит около 700 миллиардов долларов. Из них более 4,5 миллиарда направят европейским союзникам по НАТО.

Трамп также призвал Конгресс США «закончить работу» и отменить введенное в 2011 году ограничение ежегодных расходов федерального бюджета на Пентагон на уровне 549 миллиардов долларов.

За военными расходами США занимают первое место в мире, за ними следует Китай. Россия – третья по величине оборонного бюджета.