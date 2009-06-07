Страны Персидского залива подписали соглашение о валютном союзе

Четыре страны Персидского залива в воскресенье, 7 июня, подписали соглашение о создании валютного союза государств этого региона. О подписании документа сообщает Agence France-Presse.

Подписи под новым соглашением поставили министры иностранных дел Кувейта, Бахрейна, Катара и Саудовской Аравии. Таким образом, в состав создаваемого союза войдут четыре из шести стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation Council, GCC). Ранее, напомним, от участия в создании валютного союза отказались Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно планам GCC, банковский регулятор единой финансовой системы стран Залива будет находиться в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Отметим, что именно против такого условия выступали ОАЭ, предлагавшие принять общий центробанк в Абу-Даби.

Лента.ру