Джон Сноу решил подработать торговцем елками в Шотландии (фото)

Английского актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в популярном сериале Игра престолов, заметили на рынке елей в Шотландии.

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По словам очевидцев, Кит Харингтон приехал в Абердин, откуда родом его невеста и актриса Роуз Лесли, сообщает The Tab. Актер посетил елочный рынок, чтобы выбрать одну для своего дома. Но затем Кит начал помогать местным продавцам: продавал елки, укладывал их и убирал в автомобили.

"Он был очень дружелюбным, но и люди не докучали ему, ведь очевидно, что он был там не как знаменитость, а как семьянин", - рассказал один из очевидцев.