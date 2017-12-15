Джон Сноу решил подработать торговцем елками в Шотландии (фото)
15:06, 15 декабря 2017Мир
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Актер посетил елочный рынок, чтобы выбрать одну для своего дома.
Кит начал помогать местным продавцам / скриншот
Английского актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в популярном сериале Игра престолов, заметили на рынке елей в Шотландии.
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По словам очевидцев, Кит Харингтон приехал в Абердин, откуда родом его невеста и актриса Роуз Лесли, сообщает The Tab. Актер посетил елочный рынок, чтобы выбрать одну для своего дома. Но затем Кит начал помогать местным продавцам: продавал елки, укладывал их и убирал в автомобили.
"Он был очень дружелюбным, но и люди не докучали ему, ведь очевидно, что он был там не как знаменитость, а как семьянин", - рассказал один из очевидцев.
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