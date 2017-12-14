Американские истребители открыли огонь по российским Су-25 в Сирии

Самолеты ВВС США в воздушном пространстве Сирии открыли огонь по российским штурмовикам Су-25. Об этом сообщает The Independent.

По словам неназванного американского чиновника, истребители F-22 ВВС США сделали несколько предупредительных выстрелов после того, как российские самолеты Су-25 нарушили согласованную зону полетов, созданную во избежание непреднамеренных инцидентов. После инцидента российские самолеты покинули данный район.

Читайте такжеПентагон не увидел вывода войск Путина из Сирии

По словам американских источников, ситуация развивалась несколько минут, так как Су-25 несколько раз нарушали разграничительную линию. Как пишет издание, ранее Центральное командование ВВС США указывало на то, что российские самолеты регулярно вторгаются в зоны. контролируемые американской авиацией.