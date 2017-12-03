"Репутация разорвана в клочья": Трамп жестко раскритиковал экс-главу ФБР

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что деятельность бывшего главы ФБР Джеймса Коми нанесла серьезный ущерб репутации ведомства.

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«После годов руководства Коми ФБР, с учетом неверного и нечестного расследования по делу Клинтон (и не только это), репутация разорвана в клочья - хуже, чем когда-либо в истории! Но не бойтесь, мы вернем ФБР величие», - написал он.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году он оказался в центре скандала, связанного с использованием экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки.

В мае 2017 года Дональд Трамп уволил Коми, назвав его "неэффективным руководителем".