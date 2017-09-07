Новый директор ФБР "не выявил ни единого запаха вмешательства" РФ в выборы президента США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявил в четверг, что он "не обнаружил ни единого запаха вмешательства" России в президентские выборы 2016 года.

Как передает Reuters, об этом он сказал, комментируя ход расследования в отношении российского вмешательства.

Высказываясь публично впервые после того, как он был утвержден главой ФБР, он также сообщил аудитории на Саммите по вопросам разведки и национальной безопасности, что доверяет Роберту Мюллеру, специальному прокурору, который расследует предполагаемые связи президента США Дональда Трампа с Россией во время выборов.

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Как сообщал УНИАН, в мае президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Администрация президента США отрицает, что увольнение связано с этим расследованием.

Еще до своего увольнения глава ФБР Джеймс Коми назвал Россию самой большой угрозой из всех на Земле, исходя из его намерений и возможностей. 8 июня Коми во время выступления на заседании комитета по разведке Сената США заявил, что не сомневается в российском вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.