Два кандидата в президенты Киргизии не сдали экзамен на знание госязыка

Два кандидата в президенты Киргизии не сдали экзамен на знание государственного киргизского языка и выбыли из предвыборной гонки, сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.

По словам ее представителей, с заданием не справились бизнесмен Кутманбек ЭШЕНБАЕВ и прапорщик в отставке Азамат УЛАМАЕВ. По мнению специалистов-лингвистов из специально созданной для приема экзамена комиссии, оба кандидата продемонстрировали «неудовлетворительные» знания и допустили множество ошибок, как в письменных работах, так и во время устных ответов.

Согласно киргизскому законодательству, кандидаты в президенты страны обязаны в достаточной мере владеть киргизским языком. Во время испытания они должны в письменной форме изложить свою предвыборную программу, устно огласить ее тезисы и прочитать художественный текст, отмечает «Газета.ру».