Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для зарубежных СМИ, работающих в России.

Как сообщает Дождь, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и позволяет наделять зарубежные СМИ, работающие в России, статусом иностранного агента. Решение об этом будет принимать министерство юстиции.

Согласно закону, иноагентами могут быть признаны СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Российские СМИ с долей зарубежного финансирование под действие закона не попадают, заверили в Госдуме.

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Ранее документ приняли в Совете Федерации и Госдуме. В нижней палате парламента закон рассмотрели в трех чтениях за два дня. Депутаты назвали его «зеркальным ответом» на «притеснение» российских СМИ властями США. Американский Минюст потребовал от телеканала Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Руководство RT сначала отказалось это делать, но затем согласилось.

Не принимать российский закон о СМИ-иноагентах просил Совет по правам человека при президенте России. Там указывали, что статус иноагента СМИ может получить на основании получения денег из-за рубежа. При этом любое иностранное издание имеет зарубежный источник финансирования.