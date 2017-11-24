Историк назвал блюда предсмертного ужина Гитлера

16:33, 24 ноября 2017
Мир
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30 апреля 1945 года повара вызвали в бункер Гитлера, где распорядились приготовить ему последний ужин - яичницу и картофельное пюре.

pixabay.com

Австрийский историк обнародовал письма кухарки Адольфа Гитлера Констанции Манциарли, в которых описано, что он ел перед смертью. Об этом пишет Focus.

Согласно воспоминаниям повара, Гитлер в основном придерживался диеты  и употреблял легкую пищу. Фюрер не употреблял мяса, однако любил пироги, которые и готовила женщина.

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Историк выяснил, что 30 апреля 1945 года, то есть в день самоубийства Гитлера, повара вызвали в бункер фюререа, где распорядились приготовить ему еду - яичницу и картофельное пюре. При этом отмечается, что Манциарли одной из первых узнала о самоубийстве фюрера.

Напомним, что ранее был обнародован неизвестный эпизод из жизни Гитлера.

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Теги: #предсмертный ужин гитлера#ужин гитлера