В США начали отмечать Черную пятницу еще в четверг (фото, видео)

В США начали отмечать Черную пятницу в четверг. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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20% американцев сегодня стоит в очередях, потому что начинается Черная пятница - день сумасшедших скидок. Возле каждого большого магазина дежурят копы.

Однако очереди не сравнить с прежними, потому что магазины стали открываться не в полночь, а в 5-6 вечера, обещая работать в течение всей пятницы.