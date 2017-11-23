Американца признали невиновным после 39 лет в тюрьме

В Калифорнии вышел на свободу 70-летний заключенный Крэйг Коули, который был осужден за двойное убийство и провел в тюрьме 39 лет. Губернатор штата Джерри Браун помиловал его после нового расследования: оно показало, что достаточных доказательств вины осужденного нет, пишет Meduza.

Крэйга Коули судили за убийство 24-летней Ронды Уичт и ее четырехлетнего сына Дональда. Тела убитых нашли в их доме в небольшом калифорнийском городе Сими-Вэлли 11 ноября 1978 года. Ронда Уичт была изнасилована, избита и задушена веревкой для плетения макраме. Ее сына также задушили.

Коули встречался с Рондой Уичт около двух лет, незадолго до смерти она порвала с ним отношения. Его задержали в тот же день, когда были найдены тела убитых.

В 1979 году состоялся суд, по итогам которого голоса присяжных разделились. Было назначено новое разбирательство, и в январе 1980 года Крэйга Коули признали виновным. Его приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Новое расследование дела об убийстве Ронды Уичт и ее сына начали в октябре 2016 года, после того как начальник полиции Сими-Вэлли Дэвид Ливингстон поговорил с отставным детективом Майком Бендером, который высказал сомнения в виновности Крэйга Коули. В ходе расследования провели ДНК-анализ биологических образцов, найденных в частной лаборатории. Ранее считалось, что они были потеряны или уничтожены.

Экспертиза показала, что в сохранившихся образцах нет следов ДНК Крэйга Коули, но есть ДНК других людей. Установлены ли их личности, полиция не сообщает.

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После нового расследования полиция Сими-Вэлли и окружная прокуратура поддержали прошение Крэйга Коули о помиловании. Рассмотрев дело, губернатор Калифорнии Джерри Браун распорядился немедленно освободить осужденного. В своем решении о помиловании губернатор отметил, что на протяжении всех 39 лет Коули был образцовым заключенным: он не нарушал тюремный режим и полностью посвятил себя религии. «Мистер Коули переносил длительное и несправедливое заключение с невероятным достоинством», - заявил Браун. В течение всего срока осужденный настаивал на своей невиновности.

«Это трагический случай. Невиновная женщина и маленький ребенок были убиты. Крэйг Коули провел 39 лет в тюрьме за преступление, которое, вероятно, не совершал. Настоящий убийца или убийцы не предстали перед правосудием», - говорится в совместном заявлении полиции Сими-Вэлли и окружной прокуратуры.