Стивен Кинг назвал Буша ”самой страшной вещью в мире”

Писатель Стивен Кинг назвал действующего президента США Джорджа Буша-младшего "самой страшной вещью в этом мире". А недавняя отставка министра обороны США Доналда Рамсфелда заставила Кинга вспомнить восклицание "Ведьма мертва!" из "Волшебника Изумрудного города". Такие реплики автора "Темной башни" приводит "Российская газета", взявшая интервью у писателя.

Стивен Кинг уточнил, что, главным образом, его пугает не сам Буш, а "концентрация в руках политика всей этой махины военно-промышленного комплекса". Кроме того, писатель огорчен тем, что американская общественность не интересуется происходящим в Вашингтоне и позволила в 2000 году победить республиканцам.

Интервью "Российской газете" было приурочено к британской публикации новейшего романа Кинга "История Лиси" ("Lisey`s Story"). Поскольку в книге речь идет о героине, овдовевшей после многолетнего брака, то писатель, отвечая на вопрос о своем отношении к этому институту, заметил, что верит в моногамию и Бога, но не верит в церковь: "я считаю, что рано или поздно в конце церковного богослужения кто-то приставит к вашей голове пистолет".

Лента.ру