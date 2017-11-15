Военные в Зимбабве отправили "друга Путина" Мугабе под домашний арест

Президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под домашним арестом в своем доме в столице страны Хараре, после того, как военные объявили о взятии под свой контроль ситуации в Зимбабве.

Об этом сообщил президент Южноафриканской республики (ЮАР) Джейкоб Зума после телефонного разговора с 93-летним зимбабвийским лидером, который состоялся в среду, 15 ноября, передает DW.com.

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По словам лидера ЮАР, Мугабе сообщил, что он "в порядке". Зума заявил, что направляет в Зимбабве министра обороны и министра по вопросам безопасности в качестве специальных посланников. Южноафриканские чиновники должны провести встречи с Мугабе и с военными, захватившими власть.

О своей обеспокоенности ситуацией в Зимбабве заявили в среду в Европейском Союзе, призвав стороны к "мирному решению" кризиса. Пресс-секретарь Европейской Комиссии призвала все стороны в Зимбабве уважать "фундаментальные права" граждан и соблюдать "конституционный порядок и демократическое управление" в государстве.

В ночь на 15 ноября военные объявили о взятии под свой контроль ситуации в Зимбабве. Они захватили телевизионный центр и заблокировали подъезды к главным правительственным зданиям, парламента и судов в столице Хараре, используя для этого танки.

Как заявил в телеобращении зимбабвийский генерал-майор Сибусисо Мойо, действия армии не являются военным переворотом, а лишь направлены против "преступников", которые окружают действующего главу государства Мугабе.