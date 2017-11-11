Российские тролли подтолкнули британцев голосовать за Brexit - CNN

В июне 2016 года ряд аккаунтов Twitter, связанных с армией российских троллей, разместил десятки сообщений о поддержке Brexit в день проведения референдума.

Как сообщает ТСН.uа со ссылкой на CNN, что провел собственное расследование, издевательские твиты сопровождались популярными хештегами и выражали пренебрежение по последствиям Brexit.

В сообщениях также высмеивали тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который выступал за то, чтобы его страна осталась в ЕС.

Учетные записи, обнаруженные CNN, были среди свыше 2 700 аккаунтов, которые Twitter передал Комитету палаты представителей США в рамках расследования вмешательства России в американские выборы.

Кроме того, аналитики CNN отмечают, что кампания, скорее всего, была краткосрочной и планировалась исключительно в день голосования, чтобы подтолкнуть людей голосовать за Brexit.

Читайте такжеВ Испании заявили о вмешательстве российских хакеров в каталонский кризис

Например, аккаунт @PeterMagLob якобы был создан в Германии. Сначала он писал на немецком языке, однако в день голосования стал делать по 20 твитов в час на английском.

При этом он использовал нейтральные хэштеги: #EUref, #BrexitInOut, #BritainInOut и #BrexitOrNo. Но информация, которую он распространял, была направлена против того, чтобы Великобритания оставалась в составе ЕС.

В то же время CNN также нашел четыре аккаунты группы российских троллей, которые еще в начале референдума публиковали в Twitter сообщение, используя одни и те же хэштеги почти ежесекундно, и в день голосования.

Издание отметило, что таких аккаунтов могло быть значительно больше, но Twitter не предоставлял информации относительно отдельных публикаций по каждому из учетных записей, только имя пользователя и ID каждой учетной записи.