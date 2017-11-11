В Южной Корее арестовали экс-министра обороны

В Южной Корее суд арестовал экс-главу Минобороны ​Ким Кван Чжина по подозрению в причастности к «скрытой кибердеятельности», нацеленной на изменение общественного мнения граждан. Об этом сообщает Yonhap.

«Сеульский Центральный окружной суд выдал ордер на арест 68-летнего министра, подозревая, что он может совершить побег. Ким обвиняется в политическом вмешательстве в военный уголовный кодекс и злоупотреблении властью», — сказано в сообщении.

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Суд также арестовал экс-заместителя министра обороны.

Их обвиняют в том, что они играют ключевые роли в военных схемах, в которых их офицеры были назначены для публикации массовых комментариев в Интернете, чтобы повлиять на общественное мнение в пользу правительства в период с 2010 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее фактического главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы.