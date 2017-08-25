В Южной Корее фактического главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
10:57, 25 августа 2017Мир
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Защита осужденного хочет подать апелляцию на данное решение суда.
Глава компании Samsung Ли Чжэ Ён осужден за взяточничество / фото УНИАН
Суд центрального округа Сеула приговорил к пяти годам тюремного заключения фактического главу компании Samsung Ли Чжэ Ёна за взяточничество, передает Reuters.
«Мы уверены, что решение будет отменено», — прокомментировали данный приговор представители защиты.
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Они также подчеркнули, что подадут апелляцию на данное решение суда.
В феврале этого года суд Сеула выдал ордер на арест фактического главы Samsung Electronics, который обвиняется по делу о взяточничестве, связанному с крупным коррупционным скандалом вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
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