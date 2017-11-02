Суд в Мадриде арестовал восемь экс-министров правительства Каталонии

18:56, 02 ноября 2017
Мир
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Генеральная прокуратура Испании запросила европейский ордер на арест отстраненного лидера Каталонии Карлоса Пучдемона.

Поліцейські авто біля суду в Мадриді / REUTERS

Испанский суд арестовал восемь из девяти членов отстраненного от власти правительства Каталонии, которые оказались на допросе в Мадриде.

Они обвиняются в мятеже и растрате бюджетных средств, сообщает BBC.

Также, генеральная прокуратура Испании запросила европейский ордер на арест отстраненного лидера Каталонии Карлоса Пучдемона и еще четырех бывших министров его правительства, которые не явились на допрос.

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Как сообщает La Vanguardia, главу департамента предпринимательства Санти Вилу, который уволился перед объявлением независимости Каталонии, суд согласился отпустить под залог в 50 тысяч евро.

Издание El País отмечает, что прокуратура в обращении к судье напомнила, что каталонские политики неоднократно вызывались в суд, однако они проигнорировали этот вызов.

Кроме ордеров на розыск и арест политиков, прокуратура просит суд обеспечить передачу этих ордеров властям Бельгии, где сейчас находится Пучдемон.

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Теги: #независимость Каталонии#Каталония отделяется от Испании