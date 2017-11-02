Суд в Мадриде арестовал восемь экс-министров правительства Каталонии
Генеральная прокуратура Испании запросила европейский ордер на арест отстраненного лидера Каталонии Карлоса Пучдемона.
Испанский суд арестовал восемь из девяти членов отстраненного от власти правительства Каталонии, которые оказались на допросе в Мадриде.
Они обвиняются в мятеже и растрате бюджетных средств, сообщает BBC.
Также, генеральная прокуратура Испании запросила европейский ордер на арест отстраненного лидера Каталонии Карлоса Пучдемона и еще четырех бывших министров его правительства, которые не явились на допрос.
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Как сообщает La Vanguardia, главу департамента предпринимательства Санти Вилу, который уволился перед объявлением независимости Каталонии, суд согласился отпустить под залог в 50 тысяч евро.
Издание El País отмечает, что прокуратура в обращении к судье напомнила, что каталонские политики неоднократно вызывались в суд, однако они проигнорировали этот вызов.
Кроме ордеров на розыск и арест политиков, прокуратура просит суд обеспечить передачу этих ордеров властям Бельгии, где сейчас находится Пучдемон.