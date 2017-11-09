В Польше возмущенные прихожане заставили священника продать свой Porsche

В Польше священник, которого община раскритиковала за вождение Porsche, продает свой роскошный автомобиль, а выручку передаст бедным, сообщает Associated Press.

Веслав Мацяшек, священник прихода в селе Касина Велька на юге Польши, вызвал возмущение у прихожан за то, что водил автомобиль Porsche стоимостью 400 тыс. злотых ($110 тыс).

После того, как священник выразил сожаление по поводу низкой посещаемости верующих в церкви, прихожане составили собственный список претензий и опубликовали его на веб-сайте прихода. Среди претензий был роскошный автомобиль отца.

"Католический священник должен заботиться о добром имени церкви и добром имени священников", - цитирует администратора приходского веб-сайта Томаша Новака один из польских телеканалов.

В связи со скандалом Мацяшек опубликовал письменное заявление, в котором объявил, что продаст свой автомобиль. Он также отметил, "если кто-то чувствует себя оскорбленным, то он очень сожалеет". Священник также прочитал извинения во время мессы.