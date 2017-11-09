Катар и ОАЭ готовы присоединиться к миссии НАТО в Афганистане

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар готовы присоединиться к миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Их присутствие - ясный знак глобальной поддержки Афганистана», - приводит его слова афганский телеканал TOLOnews, передает kommersant.ru. Однако Столтенберг отказался уточнять, как именно эти две страны готовы присоединиться к миссии.

Читайте такжеНАТО будет оставаться в Афганистане столько, сколько будет необходимо – генсек альянсаРанее Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО в 2018 году расширит численность своей небоевой миссии в Афганистане с 13 до 16 тыс. человек. По его словам, увеличение числа военных направлено на обеспечение подготовки и тренировки афганских сил. «Мы ожидаем, что примерно половину этих сил предоставят США, а остальные - союзники по НАТО»,- рассказал генсек.

В августе США представили новую стратегию своей политики в Афганистане. Согласно ей, полномочия американских военных в стране будут расширены для борьбы с терроризмом. Кроме этого, действия США станут менее предсказуемыми: Вашингтон не будет сообщать о численности контингента в Афганистане и планах боевых операций.

Как известно, 1 января 2015 года НАТО приступило к проведению новой небоевой миссии в Афганистане под названием "Решительная поддержка". Сейчас ее обеспечивают 39 стран Альянса и государств-партнеров.

Задача небоевой миссии - обучение и повышение профессионального уровня национальных сил безопасности Афганистана, инструкторам и советникам миссии запрещено участвовать в боевых действиях.