Столтенберг и Мэттис прибыли с необъявленным визитом в Афганистан

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг и министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис утром в среду, 27 сентября, прибыли с визитом в Кабул, как пишет DW.

Это подтвердил пресс-секретарь сил НАТО и США в Афганистане, передает информагентство dpa. О визите накануне информации не было. О том, как долго он продлится, спикер из соображений безопасности не сообщил.

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Столтенберг и Мэттис прибыли вскоре после восьми утра. Они проведут переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, дадут пресс-конференцию, встретятся с американскими дипломатами и военными США и НАТО.

Поводом для визита являются, очевидно, новая стратегия в отношении Афганистана президента США Дональда Трампа, о которой стало известно в августе, отмечает агентство dpa. Стратегия предусматривает увеличение контингента США в этой стране на более чем три тысячи военных. Трамп призвал другие страны НАТО тоже расширить присутствие своих военных в Афганистане.