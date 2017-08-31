США могут направить в Афганистан дополнительно 4 тысячи военных – Reuters

23:37, 31 августа 2017
Мир
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По информации Reuters, президент Дональд Трамп предоставил Меттису полномочия на отправку дополнительных 4 тыс. солдат в Афганистан.

Американские военные в Афганистане / REUTERS

Соединенные Штаты Америки могут направить в Афганистан дополнительно 4 тысяч солдат.

Как сообщает Reuters,

секретарь Департамента обороны США Джеймс Мэттис заявил, что он подписал приказы о размещении дополнительных войск в Афганистане, но не сказал точное количество сил, которые будут отправлены в эту страну. "Да, я подписал приказы, но (процесс) еще не завершен. Иными словами, я подписал некоторые (приказы относительно) войск, которые отправятся, и мы определяем, какие именно", - пояснил Мэттис. Он отказался сообщить данные о точном количестве войск, о которых говорится в приказах.

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Однако, как сообщили американские чиновники Reuters, президент Дональд Трамп предоставил Мэттису полномочия на отправку дополнительных 4 тысяч солдат в Афганистан.

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Теги: #американские военные в Афганистане#ситуация в Афганистане