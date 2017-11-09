В Германии умерла "девушка Джеймса Бонда"

В Мюнхене в возрасте 79 лет умерла актриса Карин Дор, ставшая единственной немецкой "девушкой Джеймса Бонда". Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Летом 2016 года Дор столкнулась на улице с женщиной с коляской и упала, ударившись затылком об бордюр. Поначалу обследование не показало наличия серьезных травм, но весной 2017 года состояние актрисы ухудшилось. Она скончалась в доме престарелых в Мюнхене.

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Карин Дор остается единственной немецкой "девушкой Джеймса Бонда": актриса появилась в пятом фильме "бондианы" "Живешь только дважды" (1967) с Шоном Коннери в роли главного героя.

Как сообщал УНИАН, умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко. Министерство культуры выразило искренние соболезнования родным и близким Тараса Денисенко.