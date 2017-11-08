Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко

Вечером 7 ноября в возрасте 52 лет ушел из жизни известный украинский актер, сценарист, киноактер, режиссер Тарас Денисенко, сын киноактрисы Натальи Наум и кинорежиссера Владимира Денисенко. Об этом сообщает Министерство культуры в Facebook.

"Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Денисенко. Вечная память! О времени похорон и прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

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Напомним, Тарас Денисенко - Член Национального союза кинематографистов Украины. Актер сыграл более 30 ролей в полнометражных фильмах, таких как «Высокий перевал» (1982, Юрко), «Какие же мы были молодые» (1985. Приз СК Украины «За лучшую мужскую роль» на кинофестивале «Молодость—85»), «После войны» (2000, Германия-Украина), «Возвращение Мухтара» (т/с), «Седьмое небо» (2006), «Надежда как свидетельство жизни» (2007, Петр Семенов), «Мой мальчик» (2015).

Ранее сообщалось, что умерла известная украинская журналистка, телеведущая и ресторанный критик Ирина Алцибеева.