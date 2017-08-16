Твит Обамы после столкновений в Шарлотсвилле стал самым популярным в истории Twitter

10:30, 16 августа 2017
Мир
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Первая часть записи набрала около 3 миллионов лайков.

Барак Обама / REUTERS

Сообщение бывшего президента США Барака Обамы после беспорядков, произошедших в американском Шарлотсвилле, стало самым популярным за всю историю существования социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, который отслеживает активность пользователей.

Сообщение лайкнули около 3 миллионов человек, 1,2 млн пользователей поделились этой записью. В своем твиттере Обама процитировал южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделу.

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Экс-президент в трех твитах написал: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность — Нельсон Мандела".

До этого самой популярной записью за всю историю микроблогов Twitter, которая набрала 2,72 млн лайков, была запись певицы Арианы Гранде после теракта 22 мая в Манчестере.

Как сообщал УНИАН, 14 августа, суд в США отклонил возможность залога для 20-летнего Алекса Джеймса Филдса, которого обвиняют в сознательном убийстве и в трех случаях злонамеренного причинения телесных повреждений и побег с места ДТП после наезда на демонстрацию в Шарлоттсвилле.

В результате наезда погибла одна участница акции и еще 19 человек были ранены, в городе было введено чрезвычайное положение. Кроме того, еще два человека погибли после падения вертолета полиции, который изучал оперативную обстановку в городе.

Также в городе произошли ожесточенные столкновения ультраправых и их противников на почве решения властей демонтировать статую генерала Роберта Ли в парке Освобождение (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля. Генерал Ли командовал армией южных штатов, которые потерпели поражение в Гражданской войне 1861-65 годов, после чего на Юге было отменено рабство.

Как митинг протеста против планов демонтажа статуи была организована акция «Объединим правых».

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