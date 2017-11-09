Больного ВИЧ Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего подростка на съемочной площадке

Популярного голливудского актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего подростка на съемочной площадке фильма "Лукас".Соответствующие обвинения выдвинул актер Доминик Брашия, который дружил с жертвой - Кори Хэймом, передает издание Daily Mail.

Читайте такжеСекс-скандал в Голливуде: полиция нашла основания для ареста Вайнштейна

По словам собеседника издания, инцидент якобы произошел во время съемок фильма "Лукас", вышедшего в 1986 году. Хэйм и Шин сыграли в нем одни из главных ролей, сообщает NewsOne.

"Хэйм рассказал мне, что занимался сексом с Шином на съемках "Лукаса". Он сказал, что они употребляли марихуану и занимались анальным сексом. Хэйм говорил, что после этого Шин отстранился от него", - поведал Брашиа. Также артист подчеркнул, что впоследствии это произошло еще раз.

По информации издания, несколько десятков других источников, в том числе актер Кори Фельдман, подтвердили, что Хэйм рассказывал им эту историю. Помимо этого один из собеседников портала заявил, что Шин сам поведал ему о случившемся, подчеркнув, что все произошло по согласию сторон.

Следует отметить, что Кори Хэйм скончался в 2010 году от передозировки медицинскими препаратами в возрасте 38 лет. Его родственники утверждают, что мужчина всю оставшуюся жизнь пытался оправиться после того, что произошло на съемочной площадке.

Сам Чарли Шин отрицает обвинения в его сторону и утверждает, что между ним и Хэймом никогда не было интимной связи.

Чарли Шин (настоящее имя Карлос Ирвин Эстевес) снялся в таких лентах, как "Взвод", "Уолл-стрит", "Горячие головы", "Очень страшное кино" и "Мачете убивает". К слову, в июне 2016-го Шин раскрыл подробности того, как он заразился ВИЧ. Артист признался, что это произошло после того, как он пару раз занялся незащищенным сексом.