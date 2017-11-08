Охранник Мэрайи Кэри обвинил ее в сексуальных домогательствах

Охранник Мэрайи Кэри обвинил певицу в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам мужчины, это случилось во время посещения Мексики. Кэри попросила мужчину подняться к ней в номер, якобы помочь с чемоданами. Но певица встретила его в прозрачном откровенном наряде. И долго не отпускала, всячески пытаясь соблазнить. Более того, говорит мужчина, до этого Кэри часто обзывала его нацистом, скинхедом и членом Ку-клукс-клана.

Как сообщал УНИАН ранее, голливудского актера Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах девять коллег по сериалу «Карточный домик». Люди, которые работали с актером на съемочной площадке рассказали, что Спейси превратил съемки на «токсичную» работу из-за сексуальных домогательств. Коллеги актера отмечают, что он вел себя как «хищник» и позволял себе грубые комментарии.