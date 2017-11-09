Предоставление оружия для Украины могли исключить из программы республиканцев в угоду России - СМИ

В США расследуют, причастны ли официальные лица кампании Дональда Трампа к исключению из политической платформы Республиканской партии вопроса о предоставлении Украине летального оружия. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico, передает УП.

Конгресс опросил бывших помощников и советников Трампа, в том числе члена Комитета национальной безопасности США Дж. Д. Гордона, о стремлении кампании убрать из политической платформы Республиканской партии требование дать оружие Украине.

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Люди, занимавшиеся созданием платформы, также ожидают интереса к вопросу со стороны команды специального советника ФБР Роберта Мюллера.

Предполагается, что в ходе создания политической платформы партии команда Трампа пыталась сделать ее более дружественной по отношению к России, потому что пункт, против которого они боролись, одобрил бы отправку оружия Украине.

Многие ведущие республиканцы поддерживали эту идею, поэтому споры в ходе создания платформы стали неожиданностью.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года издание The Washington Post сообщило, что по требованию представителей тогда еще претендента на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из официальной программы партии исключено предоставление Украине летального вооружения. Представители избирательной кампании Трампа организовали ряд мероприятий, чтобы убедиться, что будущий кандидат в президенты США не принимать на себя обязанностей относительно предоставления Украине вооружения.

Тогда отмечалось, что такие изменения противоречат взглядам почти всех лидеров Республиканской партии по внешней политике в Вашингтоне. Однако, предложенные изменения быть проголосованы и внесены в программу Республиканской партии, хотя и в несколько смягченной форме.