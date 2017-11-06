Бельгийский суд освободил экс-лидера Каталонии Пучдемона

Бельгийский судья освободил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров его правительства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на бельгийских прокуроров.

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Пучдемону и четырем экс-членам каталонского правительства запрещено покидать Бельгию без разрешения судьи. Они также должны будут явиться в суд в течение 15 дней.

Как отмечает бельгийский телеканал VRT, судебное заседание длилось более 10 часов, передает Reuters.

"Пучдемон и бывшие члены каталонского правительства освобождены до вынесения решения об исполнении европейского ордера на арест, выданного Испанией", - сказано в сообщении VRT.

Как сообщал УНИАН, отправленный в отставку лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четверо других бывших чиновников испанского региона в воскресенье, 5 ноября, сдались бельгийской полиции.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе.

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Также 27 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.

2 ноября Национальная судебная коллегия Испании постановила взять под стражу восемь политиков, в том числе бывшего заместителя председателя автономии Ориоль Жункераса. Пучдемон и четверо других экс-членов каталонского правительства находятся в Бельгии и проигнорировали вызов для дачи показаний в Мадрид.

3 ноября Верховный суд Испании выдал европейский ордер на Пучдемона. Постановление касается и четырех бывших министров, которые сбежали в Бельгию.