Пучдемон сдался бельгийской полиции

Отправленный в отставку лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четверо других бывших чиновников испанского региона сегодня сдались бельгийской полиции.

Об этом заявил представитель бельгийской прокуратуры в Брюсселе, сообщает Reuters.

По его словам, бывшие каталонские должностные лица задержаны.

Напоминается, что Пучдемона разыскивают испанские правоохранительные органы за действия, связанные с провозглашением независимости Каталонии от Испании.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших.

Читайте такжеПучдемон готов сотрудничать с прокуратурой Бельгии по европейскому ордеру - СМИ

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе.

Также 27 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.

2 ноября Национальная судебная коллегия Испании постановила взять под стражу восемь политиков, в том числе бывшего заместителя председателя автономии Ориоль Жункераса. Пучдемон и четверо других экс-членов каталонского правительства находятся в Бельгии и проигнорировали вызов для дачи показаний в Мадрид.

3 ноября Верховный суд Испании выдал европейский ордер на Пучдемона. Постановление касается и четырех бывших министров, которые сбежали в Бельгию.