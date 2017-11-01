В Британии чучело Харви Вайнштейна сожгут в Ночь костров

Грядет знаменитая ночь Гая Фокса, известная также как Ночь костров, Ночь фейерверков и ночь, когда сжигают 11-метровые чучела известных людей.

В Великобритании отмечают провал Порохового заговора, когда группа католиков-заговорщиков попыталась взорвать парламент. В ночь на 5 ноября каждый уважающий себя англичанин запускает в небо фейерверки или петарды, сжигает чучела и просто веселится, пишет PeopleTalk.

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В этом году в честь празднования будут сжигать фигуру Харви Вайнштейна с «Оскаром» в руках. Харви уже месяц обсуждает весь мир. Напомним, более 40 женщин обвинили продюсера фильмов «Джанго освобожденный» и «Властелин колец» в сексуальных домогательствах.