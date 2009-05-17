В Литве начались выборы президента страны

В Литве открылись избирательные участки на выборах президента страны, в которых участвуют семь кандидатов: комиссар ЕС по финансам Даля Грибаускайте, лидер социал-демократической партии Альгирдас Буткявичюс, бригадный генерал в отставке Чесловас Езерскас, вице-председатель партии "Порядок и справедливость" Валентинас Мазуронис, вице-председатель Партии труда Лоретта Граужинене, первый премьер-министр Литвы Казимира Прунскене и представитель польской фракции сейма Валдемар Томашевский.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов при явке более половины избирателей. Если явка была меньше, побеждает тот, кто набрал голосов больше всех, но не менее трети всех зарегистрированных избирателей, которых 2,67 миллиона. Если ни одно из этих условий не будет выполнено, 7 июня состоится второй тур голосования.

Действующий президент Литвы Валдас Адамкус не баллотируется. По опросам, наилучшие шансы у Дали Грибаускайте.