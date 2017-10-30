Умер "оскароносный" создатель костюмов Дарта Вейдера и "Чужого"

Британский художник Джон Молло, создавший костюмы главных героев франшизы «Звездные войны», скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Times.

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Причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за сосудистой деменции (расстройство центральной нервной системы, представляющее собой приобретенное слабоумие).

На основе скетчей дизайнера Ральфа Маккуорри Молло создал костюмы таких персонажей «Звездных войн», как Дарт Вейдер, Хан Соло, принцесса Лея и Оби-Ван Кеноби, а также униформу штурмовиков. За свою работу он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов».

Молло также был художником по костюмам в фильмах «Чужой» Ридли Скотта, «Царь Давид» Брюса Бересфорда и «Ганди» Ричарда Аттенборо. За последнюю ленту он тоже удостоился «Оскара».

Помимо этого, британец выступал историческим консультантом фильмов «Барри Линдон», «Николай и Александра» и «Приключения Жерара».

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее режиссер восьмых "Звездных войн" раскрыл имя последнего джедая.