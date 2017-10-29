Конгрессу США предоставили доступ к банковским данным фирмы, у которой есть компромат на Трампа

Комитета по разведке палаты представителей Конгресса США открыли доступ к банковским документыв фирмы Fusion GPS, которая собрала компромат на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «112» со ссылкой на сайт комитета.

Читайте такжеПо делу о связях Трампа с Россией выдвинули первые обвинения - CNN

"Стороны пришли к соглашению, связанному с повесткой дня комитета по разведке палаты представителей по вопросу получения доступа к банковской информации Fusion GPS, что обеспечит комитету доступ к документам, необходимых для расследования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп обратился к Госдепартаменту с призывом ускорить публикацию писем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которые она передала.

В распоряжении Госдепа находится около 40 тысяч страниц документов, содержащих служебную переписку Клинтон с личного почтового сервера.