Трамп хочет скорейшей публикации писем Клинтон - СМИ

Президент США Дональд Трамп обратился к Госдепартаменту с призывом ускорить публикацию писем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которые она передала, сообщает CNN.

Телеканал, со ссылкой на официальных лиц сообщает, что желание Трампа ускорить процесс публикации писем обусловлено его стремлением к обеспечению прозрачности.

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Сейчас, согласно информации телеканала, в распоряжении Госдепа находится около 40 тысяч страниц документов, содержащих служебную переписку Клинтон с личного почтового сервера.

Как сообщал УНИАН ранее, большое жюри (коллегия присяжных) одобрило первые обвинения в расследовании относительно возможного российского вмешательства в выборы президента США, которое осуществляет специальный прокурор Роберт Мюллер. Следователи проверяют финансовые связи президента Дональда Трампа и его соратников с Россией.