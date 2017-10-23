В столице Мексики ко Дню мертвых прошел парад Катрины (фотогалерея)

В столице Мексики ко Дню мертвых состоялся карнавал, посвященный Калавере Катрине. Сотни женщин оделись в костюмы, воссоздающие образ с известной гравюры мексиканского художника Хосе Гвадалупе Посады.

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Такие парады традиционно проходят накануне Дня мертвых - праздника, посвящённого памяти умерших. Он проходит ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом.

Как известно, празднование календарно совпадает с двумя католическими праздниками - Днём всех святых (1 ноября) и Днём всех душ (2 ноября). Традиции, связанные с праздником, включают в себя создание частных алтарей в честь покойного, включающие черепа из сахара, вербену, любимые продукты и напитки умершего и посещение могилы с этими подарками.

В 2003 году праздник был внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

День мертвых стали отмечать на территории современной Мексики еще древние народы, такие как ольмеки и майя. В период до испанской колонизации местные жители часто держали в домах настоящие черепа умерших - как своеобразную семейную реликвию. Во времена империи ацтеков праздник, похожий на День мертвых, отмечался в девятый месяц ацтекского календаря, который приходится на современный август. Ацтеки праздновали месяц, во время которого почиталась богиня Миктлансиуатль - богиня смерти. В современной мифологии этой богине соответствует символ Катрины.

Известно, что "Калавера Катрина" или просто "Катрина" - цинковая гравюра мексиканского художника Хосе Гуадалупе Посады, созданная в 1913 году. Изображение стало символом мексиканского изобразительного искусства и часто используется в художественных композициях, посвящённых Дню мёртвых, таких как алтарь и «костюм-калавера».

Фигурка, изображённая в украшенной цветами шляпе, модной в начале XX века, призвана показать, что богатые и модные, несмотря на их претензию на важность, так же смертны, как и все остальные.