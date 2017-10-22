В США учительница занималась сексом с ученицей прямо в классе

В США в штате Флорида 30-летнюю учительницу Жаклин Трумэн обвиняют в растлении 15-летней ученицы. Преподавательница уже уволилась из школы, передает Independent.

Отмечается, что Трумэн заменяла учителя в средней школе. Женщина вступала в интимную близость со школьницей в течение двух месяцев 2016 года.

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Кроме того, девочка заявила следствию, что интимная связь была от пяти до десяти раз по взаимному согласию и прямо в классе.

Сообщается, что следователи задержали Трумэн и предъявили ей обвинения в развратных в отношении несовершеннолетней ученицы.

Как сообщал УНИАН, ранее в США учительницу математики арестовали за секс с тремя старшеклассниками.