Воры вынесли из дома известной певицы сумочки и очки, не тронув ее драгоценности

Американская поп-звезда Мэрайя Кэри стала жертвой ограбления. В лос-анджелесский особняк 48-летней дивы ночью вломились воры, которые вынесли оттуда принадлежащие ей дизайнерские сумочки и солнечные очки на общую сумму 50 тысяч долларов. Читайте такжеНа пляж во Франции волны вынесли полторы тонны кокаина

Почему-то злоумышленники не позарились на драгоценности, которые также были в доме. Сообщается, что в помещение они проникли через окно на верхнем этаже, приставив к нему лестницу. Охранники, работающие на Мэрайю, сообразили, что в хозяйском доме произошла кража только через три часа после того, как преступники ретировались — несмотря на то, что в особняке вовремя сработала сигнализация.

Во время ограбления Кэри не было дома. Вместе со своими детьми она сейчас находится в Нью-Йорке.

Дело расследует полиция. За последнее время в Лос-Анджелесе ограбили дома целого ряда знаменитостей. В их числе Кендалл Дженнер, Аланис Моррисетт, Дэвид Спейд, Эмми Россум.