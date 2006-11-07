Трибунал еще должен решить - казнить Хусейна или судить дальше

Бывший президент Ирака Саддам ХУСЕЙН вновь предстал перед Верховным трибуналом Ирака, который 5 ноября приговорил его к смертной казни по обвинению в убийстве 148 шиитов в деревне Дуджейл, передает BBC News.

На этот раз суд начнет разбирательства по второму делу. Иракский диктатор обвиняется в "преднамеренном убийстве гражданских лиц при помощи химического оружия в местности Халабжа".

Из материалов дела следует, что 16 марта 1988 года против населения этой курдской деревни был применен отравляющий газ, в результате чего погибли около 5 тысяч человек. Операцией, получившей название "Анфал", руководил родственник Хусейна Али Хасан аль-МАДЖИД, известный также как "Химический Али".

Напомним, что по делу об убийстве жителей шиитской деревни бывший иракский лидер был приговорен к повешению. Трибунал должен решить вопрос, приводить ли приговор в исполнение или дождаться вынесения вердиктов по всем 12 пунктам обвинения в общем деле С.ХУСЕЙНА.

Решение о правомочности приговора С.ХУСЕЙНУ может быть вынесено в течение нескольких месяцев. Если вердикт трибунала останется в силе, то свое согласие на казнь должен дать Президентский Совет. Однако наблюдатели расходятся во мнении, как в этом случае поступит президент Ирака курд Джаляль ТАЛАБАНИ.

Некоторые эксперты считают, что он вряд ли помилует палача собственного народа. Другие же ссылаются на заявление Дж.ТАЛАБАНИ о том, что он никогда не подпишет смертный приговор.